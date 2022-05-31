В Португалии 58 пляжей с нулевым уровнем загрязнения

Вторник, 31 Май 2022 Португалия Португалия

В Португалии 58 пляжей с нулевым уровнем загрязнения

Албуфейра-де-Алфайатеш - единственный речной пляж в этом списке.

Знак «нулевое загрязнение», установленный экологической ассоциацией Zero, указывает на отличное качество воды на пляжах.

Большинство этих пляжей находятся в Алгарве. В прошлом году пляжей с «нулевым загрязнением» было на пять меньше, чем в 2022.

В заявлении экологической ассоциации Zero сообщается, что «в 2022 году пляжи с нулевым загрязнением составляют 9% от общего числа 643 действующих зон для купания».

Экологическая ассоциация Zero оставляет некоторые рекомендации, которые следует учитывать в начале этого купального сезона на большинстве пляжей страны.

На пляже после вас не должно оставаться никакого мусора. Следует проявлять особую осторожность при выбрасывании масок и перчаток. Более 80% из 12,2 млн тонн пластика, ежегодно попадающего в морскую среду, поступает из наземных источников, при этом наибольший вклад вносят пластиковые отходы.

Ландшафт и экосистемы, окружающие места для купания, также должны быть сохранены, чтобы избежать разрушения дюн и других уязвимых мест.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)