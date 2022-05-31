В Португалии 58 пляжей с нулевым уровнем загрязнения

Знак «нулевое загрязнение», установленный экологической ассоциацией Zero, указывает на отличное качество воды на пляжах.

Большинство этих пляжей находятся в Алгарве. В прошлом году пляжей с «нулевым загрязнением» было на пять меньше, чем в 2022.

В заявлении экологической ассоциации Zero сообщается, что «в 2022 году пляжи с нулевым загрязнением составляют 9% от общего числа 643 действующих зон для купания».

Экологическая ассоциация Zero оставляет некоторые рекомендации, которые следует учитывать в начале этого купального сезона на большинстве пляжей страны.

На пляже после вас не должно оставаться никакого мусора. Следует проявлять особую осторожность при выбрасывании масок и перчаток. Более 80% из 12,2 млн тонн пластика, ежегодно попадающего в морскую среду, поступает из наземных источников, при этом наибольший вклад вносят пластиковые отходы.

Ландшафт и экосистемы, окружающие места для купания, также должны быть сохранены, чтобы избежать разрушения дюн и других уязвимых мест.