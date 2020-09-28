В Португалии 8 из 10 туристов этим летом чувствовали себя в безопасности

Более того: 42% европейских туристов, посетивших Португалию летом 2020 года, чувствовали себя в большей безопасности, чем в родной стране.

Баланс впечатлений от поездки в Португалию был положительным для большинства туристов.

Однако ряд отдыхающих был недоволен временным закрытием бассейнов, спа и тренажерных залов, а также долгим ожиданием лифтов, несмотря на понимание причин этих ограничений. Более 70% заявили, что не посещали рестораны-буфеты и экскурсии.

Большинство путешественников (79%) остались довольны информацией о коронавирусе в национальных аэропортах, а также гигиеной и чистотой в целом.