В Португалии 8 из 10 туристов этим летом чувствовали себя в безопасности
Такие результаты показал опрос путешественников, проведенный поисковой системой Jetcost.
Более того: 42% европейских туристов, посетивших Португалию летом 2020 года, чувствовали себя в большей безопасности, чем в родной стране.
Баланс впечатлений от поездки в Португалию был положительным для большинства туристов.
Однако ряд отдыхающих был недоволен временным закрытием бассейнов, спа и тренажерных залов, а также долгим ожиданием лифтов, несмотря на понимание причин этих ограничений. Более 70% заявили, что не посещали рестораны-буфеты и экскурсии.
Большинство путешественников (79%) остались довольны информацией о коронавирусе в национальных аэропортах, а также гигиеной и чистотой в целом.