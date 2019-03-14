В Португалии 89-летний старик приговорен к лишению свободы

89-летний Мануэль Гарсия стал самым пожилым заключенным в истории уголовного права Португалии. Суд приговорил мужчину к 4 с половиной годам за умышленное убийство зятя, пишет газета El Mundo 13 марта.

Гарсии угрожал серьезный срок от 14 до 15 лет за убийство родственника с отягчающими обстоятельствами. Но в последний момент суд в Лиссабоне принял во внимание «состояние отчаяния» убийцы и стал рассматривать дело как обычное убийство.

Судьи отнеслись с пониманием к обстоятельствам, толкнувшим старика на убийство 60-летнего зятя летом 2018 года. Убитый был настоящим «тираном и на протяжении десятилетий терроризировал и избивал членов семьи», что подтвердили многочисленные свидетели. Он довел до самоубийства свою супругу, дочь Мануэля Гарсии. В годовщину ее гибели Гарсия застрелил зятя из охотничьего ружья, пишет regnum.ru.

Адвокат осужденного признался журналистам, что не ожидал столь мягкого приговора. В то же время он не исключил, что подаст апелляцию с просьбой учесть возраст его клиента и сократить срок наказания.

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