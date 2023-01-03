В Португалии - американский туристический бум

В ноябре португальский сектор размещения принял 1,7 млн гостей и зафиксировал 4,2 млн ночевок.

По сравнению с тем же месяцем 2019 года у иностранных туристов количество ночевок выросло почти на 6%, что соответствует самому большому росту по сравнению с 2019 годом с начала пандемии.

Согласно данным быстрой оценки, опубликованной Национальным институтом статистики (INE), количество ночевок у жителей увеличилось меньше (0,8% ).

В ноябре прошлого года внутренний рынок внес свой вклад в 1,3 млн ночевок и снова зарегистрировал положительную динамику порядка 6,3% после снижения на 3,2% в октябре. Внешние рынки составили 2,9 млн, что означает рост на 26,4%.

Ночевки жителей Великобритании и Германии составили, соответственно, 14,7% и 12,8% от общего числа ночевок иностранных туристов в ноябре.

Однако динамика по сравнению с тем же периодом 2019 года была иной: если в Великобритании они снизились на 1,8%, то в Германии увеличились на 2,8%.

Количество ночевок у туристов из Соединенных Штатов Америки выросло на 42,7% по сравнению с ноябрем 2019 года (42,7%).

На североамериканский рынок в настоящее время приходится 8,8% от общего числа ночевок иностранных туристов в Португалии - ровно столько же, сколько и на испанский.

С другой стороны, французский рынок увеличился на 19,1%, до 7,7% от общего числа ночевок иностранных туристов. Также следует отметить рост рынков Чехии (94,1%), Польши (50,4%) и Ирландии (36,2%).

За первые одиннадцать месяцев 2022 года количество ночевок увеличилось на 89,4% (22,4% у резидентов и 157,7% у нерезидентов).

В ноябре закрылись или не регистрировали постояльцев 31,6% объектов размещения туристов.

В столичном районе Лиссабона сосредоточено наибольшее количество ночевок - 32,9%, за ним следуют Алгарве и север с 17,5%.

В свою очередь, большой рост был отмечен на Мадейре, где количество ночевок иностранных туристов выросло на 24,9%, и на Азорских островах, где было зарегистрировано еще 17,5%.