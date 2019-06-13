В Португалии арестовали кричавшего в самолете пассажира

Самолет, по данным Portugal News, летел из итальянского Бергамо. Воздушное судно авиакомпании Ryanair заходило на посадку в среду, 12 июня, когда один из пассажиров закричал, что заложил бомбу на его борту. Его задержали после посадки пассажирского лайнера, пишет iz.ru.

Задержанным оказался гражданин Италии, его арестовали. Проведенная проверка показала, что взрывных устройств в самолете не было.

В мае самолет авиакомпании Vueling совершил вынужденную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о бомбе на борту. Правоохранительные органы эвакуировали пассажиров и проверили багаж, но не нашли взрывного устройства. Самолет направлялся из Парижа на остров Ибица.