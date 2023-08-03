В Португалии Auchan купит всю деятельность Grupo Dia

Четверг, 03 Август 2023 Португалия Португалия

В Португалии Auchan купит всю деятельность Grupo Dia

Соглашение, подписанное между Auchan Portugal и Grupo Dia, распространяется на 489 магазинов Minipreço.

Auchan купит все предприятие в Португалии у Grupo Dia за 155 миллионов евро. На карту поставлены 489 магазинов у дома и объединение 2650 сотрудников Minipreço.

Соглашение, подписанное в этот четверг между Auchan Portugal и Grupo Dia, все еще подлежит утверждению Управлением по вопросам конкуренции и, следовательно, будет заключено только в ближайшие месяцы.

Оно, будет подразумевать отказ Grupo Dia от распределения продуктов питания в Португалии, сосредоточившись на других странах.

Сделка включает 489 магазинов Minipreço и Mais Perto, работающих по собственному или франчайзинговому принципу, три склада, а также контракты, лицензии и активы, необходимые для работы. Кроме того, соглашение гарантирует интеграцию 2650 сотрудников Minipreço.

Глобальный исполнительный президент Grupo Dia оправдывает операцию «фазой консолидации роста», которую переживает компания.

Чиновник гарантирует, что «решение о продаже бизнеса в Португалии было непростым, но правильным», учитывая необходимость «сосредоточить усилия на рынках», которые они считают «более актуальными».

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