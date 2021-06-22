В Португалии более 136 000 миллионеров

Вторник, 22 Июнь 2021 Португалия Португалия

В Португалии более 136 000 миллионеров

За последний год богачей стало на 19000 больше, но и число бедных тоже резко выросло.

В год пандемии клуб миллионеров пополнился во всем мире, и Португалия не избежала этой тенденции.

В стране проживает более 136 тысяч человек с состояниями на сумму более одного миллиона долларов (примерно 840 600 евро), согласно представленному отчету Global Wealth Report 2021 от Credit Suisse.

По сравнению с 2019 годом в стране сейчас насчитывается на 19000 миллионеров больше.

При этом рост части населения с самым высоким уровнем благосостояния составил 16%, что превышает рост, наблюдаемый во всем мире.

Хотя благосостояние в целом увеличилось, количество португальцев с активами ниже 10 тысяч долларов (8,4 тысячи евро) также значительно выросло: более 1,9 миллиона взрослых находятся на самом низком уровне благосостояния, что соответствует увеличению на 700 тысяч по сравнению с 2019 годом.

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