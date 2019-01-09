В Португалии - более 30 тысяч вакантных рабочих мест

Среда, 09 Январь 2019 Португалия Португалия

В Португалии - более 30 тысяч вакантных рабочих мест

Представлены данные министерства труда.

Согласно им, в третьем квартале 2018 года в Португалии были зарегистрированы более 30 тысяч (30.031) вакантных рабочих мест, что представляет собой увеличение на 8,9% в годовом исчислении.

Согласно данным министерства труда, секторами с наибольшим количеством вакансий были торговля и общественное питание. Тем не менее, сегментами деятельности с наибольшим увеличением числа вакантных рабочих мест были строительство (+49,5%) и государственное управление, образование и здравоохранение (+42,8%).

Армениу Карлуш, лидер одного из ведущих португальских профсоюзов CGTP-IN, заявил, что количество рабочих мест в качестве независимых работников растет из-за «низкой заработной платы и нестабильных трудовых отношений».

В то же время, число безработных, стоящих на учете в Центре занятости и профессионального обучения (IEFP), немного увеличилось в ноябре 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем, но снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Безработица выросла на 0,2% в ноябре по сравнению с октябрем, составив 334.897. Тем не менее, безработица упала на 17,2% (69.728 человек) по сравнению с ноябрем 2017 года.

 Отметим, что максимальная сумма пособия по безработице увеличивается в этом году на 16 евро, до 1.088,3 евро.

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