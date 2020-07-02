В Португалии более 400 человек проголосовали по поправкам

27-28 июня и 01 июля 2020 года в Посольстве РФ в Лиссабоне все российские граждане, находящиеся в Португалии и достигшие 18-летнего возраста, смогли принять участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в основной закон страны.

Своё мнение в отношении предложенных поправок выразили свыше 400 человек, причём проживающих не только в столице, но и на Севере, Юге, о.Мадейра.

На участке были приняты все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.

Посольство выразило признательность португальским властям за содействие при организации голосования, прошедшего без каких-либо нарушений. О результатах волеизъявления в установленном порядке и незамедлительно проинформирована ЦИК России.