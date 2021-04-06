В Португалии более старое население, чем в Испании, и больше детей вне брака

Вторник, 06 Апрель 2021 Португалия Португалия

В Португалии более старое население, чем в Испании, и больше детей вне брака

Национальный институт статистики (INE) опубликовал сравнительные данные между двумя странами на Пиренейском полуострове.

Согласно данным INE, пожилое население в Португалии имеет больший вес, чем в Испании, поэтому здесь на пенсии по старости тратится больше, чем в соседней стране.

INE и испанский партнерский институт совместно опубликовали отчет «Пиренейский полуостров в цифрах 2020». Опубликованные данные подтверждают, что Португалия является «одной из старейших стран Европейского Союза».

В 2019 году 21,8% населения Португалии были в возрасте 65 лет и старше. Для сравнения: в Греции - 22%, в Испании -19,4%, что немного ниже, чем в ЕС в целом (20%).

В период с 2009 по 2018 год соотношение расходов по отношению к ВВП, потраченных португальскими властями на пенсии по старости, всегда превышало тот же показатель в соседней стране, с наибольшей разницей (3,6 процентных пункта) в 2013 году и наименьшей (2,2 процентных пункта) в 2018 году.

Число рождений вне брака также выше в Португалии. В 2018 году 55,9% зарегистрированных рождений были вне брака, что выше 47,3%, наблюдаемых в Испании. Португалия находится всего на 4,5 процентных пункта от максимума в 60,4%, зафиксированного во Франции.

Если рассматривать различные регионы Иберии, то Азорские острова (77,7%), Алентежу (72,5%) и Центр (72,2%) имели самый высокий процент детей вне брака.

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