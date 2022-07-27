В Португалии больше полицейских, чем в других странах

Министр внутренних дел Жузе Луиш Карнейру сообщил, что в Португалии на 100 000 жителей приходится больше полицейских по сравнению с другими европейскими странами, такими как Испания, Франция или Германия, и большее количество полицейских участков, чем в большой агломерации Мадрида, Парижа или Нью-Йорка.

В Португалии на 100 000 жителей приходится 442 полицейских, отмечает Жузе Луиш Карнейру в заявлениях для журналистов после встречи с национальным руководством PSP.

Для сравнения, в Испании на 100 000 жителей приходится 369 полицейских, во Франции - 322, в Германии - 301, а в Финляндии «в четыре раза меньше, чем в Португалии»: 135 полицейских на 100 000 жителей.

Министр утверждает, что необходимо реорганизовать условия, в которых МВД обрабатывает административные задачи. «Мы должны посмотреть на имеющиеся у нас средства и решить, как использовать их более эффективно».

Например, когда гражданин теряет документы или теряет домашнее животное, эти претензии могут быть поданы в lojas do cidadão или в городских советах.

«Не полицейские участки гарантируют безопасность людей», - подчеркивает Жузе Луиш Карнейру: люди хотят, чтобы на улицах было больше полиции. «Когда PSP вызывают в Амадору, как это было сегодня вечером, движется не полицейский участок, а сотрудники», - приводит он пример.

Что касается безопасности в Португалии, министр отмечает снижение общей преступности примерно на 8% и насильственных преступлений на 10% по сравнению с 2019 годом (исключая годы пандемии), а также снижение преступности среди несовершеннолетних и групповой преступности.