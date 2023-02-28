В Португалии цены на продукты растут быстрее, чем в еврозоне

Среди десяти товаров и услуг, цены на которые в Португалии выросли больше, чем в еврозоне, восемь составляют продукты питания.

По словам ответственных за сектор и дистрибуцию, в качестве причин такого поведения указывают увеличение стоимости перевозки товаров и исторически низкие цены на некоторые продукты.

Яйца, свежее молоко, консервированные фрукты, детское питание, свинина, сахар, овощи и рис - товары, стоимость которых в Португалии выросла больше, чем в еврозоне, согласно опросу, опубликованному 25 февраля газетой Público.

Ситуация противоположна сценарию непосредственно перед текущим инфляционным кризисом: темпы роста цен на продукты питания в Португалии были ниже, чем в еврозоне.

В октябре 2021 г. продовольственная инфляция в Португалии составила 0,5%; в зоне евро показатель был на уровне 1,8%.