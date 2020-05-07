В Португалии число случаев коронавируса превысило 26 тысяч
Медики Португалии за сутки выявили 480 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 26 182.
Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным на 7 мая, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 1089 (15 человек за сутки). Число выздоровевших увеличилось на 333 человека, до 2076.
Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 15 256 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 623 человек.
В четверг, 30 апреля, премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил, что с 4 мая в стране начнет действовать режим повышенной готовности – вместо ранее действовавшего режима ЧП, что означает постепенное ослабление карантинных мер.