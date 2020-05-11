В Португалии число случаев коронавируса превысило 27 тысяч

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным на 11 мая, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 1144 (9 человек за сутки). Число выздоровевших увеличилось на 333 человека, до 2549.

Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 16 256 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 723 человек.