В Португалии число случаев коронавируса превысило 27 тысяч
Медики Португалии за сутки выявили 98 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 27 679.
Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным на 11 мая, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 1144 (9 человек за сутки). Число выздоровевших увеличилось на 333 человека, до 2549.
Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 16 256 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 723 человек.
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