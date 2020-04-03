В Португалии число случаев коронавируса приблизилось к десяти тысячам

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным на четверг в стране было зафиксировано 9034 случая заражения и 209 смертей.

Согласно обновленным сведениям минздрава, общее число зараженных возросло на 852 человека и достигло 9886. Наибольшее количество случаев - 5899 - по-прежнему зарегистрированы в северном регионе страны.

Парламент Португалии в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения еще на две недели, до 17 апреля, в качестве меры для борьбы с распространением нового коронавируса.