В Португалии число заболевших коронавирусом достигло 1600

После объявления Чрезвычайного положения, правительство объявило список мер, которые все граждане должны соблюдать для борьбы с распространением коронавируса.

Португалия: где можно сделать тест на Covid-19

Все люди у которых есть симптомы коронавируса, обязаны сделать тест и самоизолироваться.

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