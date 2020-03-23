В Португалии число заболевших коронавирусом достигло 1600
В Португалии число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 320, достигнув 1600, пишет министерство здравоохранения страны.
Двое скончались. Таким образом, общее число жертв - 14.
С 19 марта власти ввели в стране режим чрезвычайного положения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.