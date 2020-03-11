В Португалии число заболевших коронавирусом выросло до 41 человека
Число случаев заражения коронавирусом на территории Португалии возросло до 41.
Об этом сообщает газета Portugal News со ссылкой на минздрав страны.
Ранее сообщалось о 30 заболевших.
Как сообщили в минздраве, больше всего случаев заболевания зарегистрировано на севере страны - 27, еще 10 случаев приходятся на столичный регион. Также по два случая выявлены в центральном регионе Португалии и Алгарве на юге страны. Как отмечается, пока ни одного случая заболевания не зафиксировано на территории региона Алентежу, а также на Азорских островах и Мадейре, пишет РИА Новости.
По данным ведомства, семь случаев являются привозными и выявлены у людей, вернувшихся из Италии и Испании.
Число случаев заражения коронавирусом на территории Португалии возросло до 41, сообщает газета Portugal News со ссылкой на минздрав страны.
Ранее сообщалось о 30 заболевших.
Как сообщили в минздраве, больше всего случаев заболевания зарегистрировано на севере страны - 27, еще 10 случаев приходятся на столичный регион. Также по два случая выявлены в центральном регионе Португалии и Алгарве на юге страны. Как отмечается, пока ни одного случая заболевания не зафиксировано на территории региона Алентежу, а также на Азорских островах и Мадейре.
По данным ведомства, семь случаев являются привозными и выявлены у людей, вернувшихся из Италии и Испании.