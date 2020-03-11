В Португалии число заболевших коронавирусом выросло до 41 человека

Об этом сообщает газета Portugal News со ссылкой на минздрав страны.

Ранее сообщалось о 30 заболевших.

Как сообщили в минздраве, больше всего случаев заболевания зарегистрировано на севере страны - 27, еще 10 случаев приходятся на столичный регион. Также по два случая выявлены в центральном регионе Португалии и Алгарве на юге страны. Как отмечается, пока ни одного случая заболевания не зафиксировано на территории региона Алентежу, а также на Азорских островах и Мадейре, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, семь случаев являются привозными и выявлены у людей, вернувшихся из Италии и Испании.

Число случаев заражения коронавирусом на территории Португалии возросло до 41, сообщает газета Portugal News со ссылкой на минздрав страны.

Ранее сообщалось о 30 заболевших.

Как сообщили в минздраве, больше всего случаев заболевания зарегистрировано на севере страны - 27, еще 10 случаев приходятся на столичный регион. Также по два случая выявлены в центральном регионе Португалии и Алгарве на юге страны. Как отмечается, пока ни одного случая заболевания не зафиксировано на территории региона Алентежу, а также на Азорских островах и Мадейре.

По данным ведомства, семь случаев являются привозными и выявлены у людей, вернувшихся из Италии и Испании.