В Португалии число зараженных коронавирусом приблизилось к 450

Среда, 18 Март 2020 Португалия Португалия

В Португалии число зараженных коронавирусом приблизилось к 450

Число случаев заражения коронавирусом в Португалии приблизилось к 450, сообщает министерство здравоохранения.

Ранее сообщалось о 331 заболевшем.

По данным Минздрава, число официально подтвержденных случаев заражения достигло 448. Летальных исходов от COVID-19 на настоящий момент в стране не зафиксировано.

Отмечается, что наибольшее количество случаев - 196 и 180 - зарегистрированы соответственно в северном регионе страны и в центральном регионе, где расположена столица.

Что касается возрастного диапазона, то чаще болеют люди в возрасте от 30 до 59 лет, пишет РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались.

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