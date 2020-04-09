В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 13956 человек

Ранее парламент Португалии одобрил продление режима чрезвычайного положения еще на две недели, до 17 апреля, в качестве меры борьбы с распространением нового коронавируса.

Кроме того, с 9 по 13 апреля будет действовать ограничение на передвижение граждан. Все аэропорты будут закрыты, исключением станут рейсы, связанные с грузовыми перевозками. Кроме того, граждане в этот период не смогут покидать муниципалитеты, в которых они живут.

Исключением станет только необходимость поездок по работе.