В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 13956 человек

Четверг, 09 Апрель 2020 Португалия Португалия

В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 13956 человек

Наиболее сложная обстановка остается в северном регионе – 8102 заразившихся, из них умерли 224 человек.

Ранее парламент Португалии одобрил продление режима чрезвычайного положения еще на две недели, до 17 апреля, в качестве меры борьбы с распространением нового коронавируса.

Кроме того, с 9 по 13 апреля будет действовать ограничение на передвижение граждан. Все аэропорты будут закрыты, исключением станут рейсы, связанные с грузовыми перевозками. Кроме того, граждане в этот период не смогут покидать муниципалитеты, в которых они живут.

Исключением станет только необходимость поездок по работе.

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