В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 16934 человек

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным на 14 апреля, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 16934. Как отмечается, число выздоровевших не изменилось по сравнению с 13 апреля и составляет 277 человек.

Наиболее сложная обстановка остается в северном регионе - 9984 заразившихся, из них умерли 303 человека.