В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 16934 человек
Власти Португалии за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом, общее число умерших достигло 535.
Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным на 14 апреля, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 16934. Как отмечается, число выздоровевших не изменилось по сравнению с 13 апреля и составляет 277 человек.
Наиболее сложная обстановка остается в северном регионе - 9984 заразившихся, из них умерли 303 человека.