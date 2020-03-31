В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 7443 человек

Вторник, 31 Март 2020 Португалия Португалия

В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 7443 человек

Более семи тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 выявлено в Португалии на данный момент, число жертв достигло 160.

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Ранее сообщалось, что по данным на 29 марта в стране было зафиксировано почти 6 тысяч случаев заражения и 119 смертей.

Согласно сведениям минздрава на понедельник, общее число заболевших достигло 7443 человек. Наибольшее количество случаев - 3801 - по-прежнему зарегистрировано в северном регионе страны.

Власти страны с 19 марта ввели в стране режим чрезвычайного положения.

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