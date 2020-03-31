В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 7443 человек
Более семи тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 выявлено в Португалии на данный момент, число жертв достигло 160.
Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось, что по данным на 29 марта в стране было зафиксировано почти 6 тысяч случаев заражения и 119 смертей.
Согласно сведениям минздрава на понедельник, общее число заболевших достигло 7443 человек. Наибольшее количество случаев - 3801 - по-прежнему зарегистрировано в северном регионе страны.
Власти страны с 19 марта ввели в стране режим чрезвычайного положения.