В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 12 тысяч

Согласно сведениям минздрава на вторник, общее число зараженных возросло на 712 человека и достигло 12 442. Наибольшее количество случаев по-прежнему зарегистрированы в северном регионе страны.

Власти Португалии с 19 марта ввели в стране режим чрезвычайного положения, который продлится до 17 апреля.