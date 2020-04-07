В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 12 тысяч
Более 12 тысяч случаев коронавирусной инфекции COVID-19 выявлены в Португалии, число жертв достигло 345, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно сведениям минздрава на вторник, общее число зараженных возросло на 712 человека и достигло 12 442. Наибольшее количество случаев по-прежнему зарегистрированы в северном регионе страны.
Власти Португалии с 19 марта ввели в стране режим чрезвычайного положения, который продлится до 17 апреля.