В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 25 тысяч
Медики Португалии за сутки выявили 540 случаев заражения коронавирусом.
Общее число заболевших возросло до 25 045, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным на 30 апреля, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 989 (16 человек за сутки). Число выздоровевших увеличилось на 49 человек, до 1519.
Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 15 090 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 566 человек.
Действие режима чрезвычайного положения продлено до 2 мая.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил накануне, что 3 мая страна постепенно начнет возвращаться к нормальному положению дел, однако окончание периода действия чрезвычайного положения не означает конца вспышки коронавируса в стране.