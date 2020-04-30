В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 25 тысяч

Общее число заболевших возросло до 25 045, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным на 30 апреля, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 989 (16 человек за сутки). Число выздоровевших увеличилось на 49 человек, до 1519.

Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 15 090 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 566 человек.

Действие режима чрезвычайного положения продлено до 2 мая.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил накануне, что 3 мая страна постепенно начнет возвращаться к нормальному положению дел, однако окончание периода действия чрезвычайного положения не означает конца вспышки коронавируса в стране.