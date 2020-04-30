В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 25 тысяч

Четверг, 30 Апрель 2020 Португалия Португалия

В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 25 тысяч

Медики Португалии за сутки выявили 540 случаев заражения коронавирусом.

Общее число заболевших возросло до 25 045, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным на 30 апреля, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 989 (16 человек за сутки). Число выздоровевших увеличилось на 49 человек, до 1519.

Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 15 090 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 566 человек.

Действие режима чрезвычайного положения продлено до 2 мая.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил накануне, что 3 мая страна постепенно начнет возвращаться к нормальному положению дел, однако окончание периода действия чрезвычайного положения не означает конца вспышки коронавируса в стране.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)