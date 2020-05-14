В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 28 тысяч

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным на 14 мая, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 1 175 (12 человек за сутки). Число выздоровевших увеличилось на 169 человек, до 3 182, пишет РИА Новости.

Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 16 112 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 667 человек.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил 30 апреля, что с 4 мая в стране начнет действовать режим повышенной готовности – вместо ранее действовавшего режима ЧП, что означает постепенное ослабление карантинных мер.