В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 28 тысяч

Четверг, 14 Май 2020 Португалия Португалия

В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 28 тысяч

Медики Португалии за сутки выявили 219 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 28 132.

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным на 14 мая, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 1 175 (12 человек за сутки). Число выздоровевших увеличилось на 169 человек, до 3 182, пишет РИА Новости.

Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 16 112 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 667 человек.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил 30 апреля, что с 4 мая в стране начнет действовать режим повышенной готовности – вместо ранее действовавшего режима ЧП, что означает постепенное ослабление карантинных мер.

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