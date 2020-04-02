В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч

Ранее сообщалось, что по данным на среду в стране был зафиксирован 8251 случай заражения и 187 смертей.

Согласно сведениям минздрава на четверг, общее число зараженных возросло на 783 человека и достигло 9034. Наибольшее количество случаев - 5338 - по-прежнему зарегистрированы в северном регионе страны, пишет РИА Новости.

Власти Португалии с 19 марта ввели в стране режим чрезвычайного положения, который продлится до 17 апреля.