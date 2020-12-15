В Португалии две новые звезды Мишлен
В настоящее время в гиде гастрономической элиты 28 португальских ресторанов.
Оба заведения находятся в Лиссабоне: 100 Maneiras Любомира Станишича в Байрру-Алту и Eneko Lisboa Энеко Атча и Лукаша Бернардеша в старом Alcântara Café.
Ресторан São Gabriel в Алгарве, ранее отмеченный звездой Мишлен, потерял свою звезду из-за закрытия в ноябре 2019 года.
В этом году не было ни одного португальского ресторана, который получил бы вторую звезду в дополнение к уже имеющимся.
Зато в категории «Bib Gourmand», которая присуждается за хорошее соотношение цены и качества, появилось сразу пять новых португальских ресторанов. Это O Javali (Браганса), Semea by Euskalduna (Порту), O Frade (Лиссабон), CHECK-In (Фару) и Avista (Фуншал).
В прошлом году в путеводителе Португалии было 27 ресторанов: 20 с одной звездой и семь с двумя.
Посмотрите полный список ресторанов Португалии, которые заслужили звезды Мишлен в 2020 году.
2 звезды Мишлен
Casa de Chá da Boa Nova, Леса-да-Палмейра. Шеф-повар Руи Паула
The Yeatman, Вила-Нова-де-Гайя. Шеф-повар Рикардо Кошта
Alma, Лиссабон. Шеф-повар Энрике Са Песоа
Belcanto, Лиссабон. Шеф-повар Жузе Авиллес
Ocean, Алпоршиньюш. Шеф-повар Ханс Нойнер
Vila Joya, Албуфейра. Шеф-повар Дитер Кошина
Il Gallo d’Oro, Фуншал. Шеф-повар Бенуа Синтон
1 звезда Мишлен
100 Maneiras, Лиссабон. Шеф-повар Любмир Станишич
Eneko Lisboa. Шеф-повар Энеко Атча
G, Браганса. Шеф-повара Оскар и Антониу Гиадаш
A Cozinha, Гимарайнш. Шеф-повар Антониу Лоурейро
Largo do Paço da Casa da Calçada, Амаранте. Шеф-повар Тьяго Бонито
Pedro Lemos, Порту. Шеф-повар Педру Лемуш
Antiqvvm, Порту. Шеф-повар Витор Матуш
Mesa de Lemos, Визеу. Шеф-повар Диого Роша
Fifty Seconds. Шеф-повар Мартин Берасатеги
Epur. Шеф-повар Винсент Фаржеш
Midori, Синтра. Шеф-повар Педру Алмейда
Loco, Лиссабон. Шеф-повар Александр Сильва
Feitoria, Лиссабон. Шеф-повар Жоао Родригеш
LAB by Sergi Arola, Синтра. Шеф-повар Сержи Арола
Fortaleza do Guincho, Кашкайш. Шеф-повар Жил Фернандеш
Eleven, Лиссабон. Шеф-повар Иоахим Керпер
Vistas (Monte Rei Golf & Country Club). Шеф-повар Руи Сильвестр
Gusto By Heinz Beck, Алмансил. Шеф-повар Хайнц Бек
Vista do Bela Vista Hotel & Spa, Портимао. Шеф-повар Жуан Оливейра
Bon Bon, Карвоейру. Шеф-повар Луи Анжуш
William, Фуншал. Шеф-повар Луиш Пештана
На фото: ресторан Eneko Lisboa