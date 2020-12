В Португалии две новые звезды Мишлен

Оба заведения находятся в Лиссабоне: 100 Maneiras Любомира Станишича в Байрру-Алту и Eneko Lisboa Энеко Атча и Лукаша Бернардеша в старом Alcântara Café.

Ресторан São Gabriel в Алгарве, ранее отмеченный звездой Мишлен, потерял свою звезду из-за закрытия в ноябре 2019 года.

В этом году не было ни одного португальского ресторана, который получил бы вторую звезду в дополнение к уже имеющимся.

Зато в категории «Bib Gourmand», которая присуждается за хорошее соотношение цены и качества, появилось сразу пять новых португальских ресторанов. Это O Javali (Браганса), Semea by Euskalduna (Порту), O Frade (Лиссабон), CHECK-In (Фару) и Avista (Фуншал).

В прошлом году в путеводителе Португалии было 27 ресторанов: 20 с одной звездой и семь с двумя.

Посмотрите полный список ресторанов Португалии, которые заслужили звезды Мишлен в 2020 году.

2 звезды Мишлен

Casa de Chá da Boa Nova, Леса-да-Палмейра. Шеф-повар Руи Паула

The Yeatman, Вила-Нова-де-Гайя. Шеф-повар Рикардо Кошта

Alma, Лиссабон. Шеф-повар Энрике Са Песоа

Belcanto, Лиссабон. Шеф-повар Жузе Авиллес

Ocean, Алпоршиньюш. Шеф-повар Ханс Нойнер

Vila Joya, Албуфейра. Шеф-повар Дитер Кошина

Il Gallo d’Oro, Фуншал. Шеф-повар Бенуа Синтон

1 звезда Мишлен

100 Maneiras, Лиссабон. Шеф-повар Любмир Станишич

Eneko Lisboa. Шеф-повар Энеко Атча

G, Браганса. Шеф-повара Оскар и Антониу Гиадаш

A Cozinha, Гимарайнш. Шеф-повар Антониу Лоурейро

Largo do Paço da Casa da Calçada, Амаранте. Шеф-повар Тьяго Бонито

Pedro Lemos, Порту. Шеф-повар Педру Лемуш

Antiqvvm, Порту. Шеф-повар Витор Матуш

Mesa de Lemos, Визеу. Шеф-повар Диого Роша

Fifty Seconds. Шеф-повар Мартин Берасатеги

Epur. Шеф-повар Винсент Фаржеш

Midori, Синтра. Шеф-повар Педру Алмейда

Loco, Лиссабон. Шеф-повар Александр Сильва

Feitoria, Лиссабон. Шеф-повар Жоао Родригеш

LAB by Sergi Arola, Синтра. Шеф-повар Сержи Арола

Fortaleza do Guincho, Кашкайш. Шеф-повар Жил Фернандеш

Eleven, Лиссабон. Шеф-повар Иоахим Керпер

Vistas (Monte Rei Golf & Country Club). Шеф-повар Руи Сильвестр

Gusto By Heinz Beck, Алмансил. Шеф-повар Хайнц Бек

Vista do Bela Vista Hotel & Spa, Портимао. Шеф-повар Жуан Оливейра

Bon Bon, Карвоейру. Шеф-повар Луи Анжуш

William, Фуншал. Шеф-повар Луиш Пештана

На фото: ресторан Eneko Lisboa