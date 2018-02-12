В Португалии голый мужчина подрался с полицейскими

Мужчина находился явно в неадекватном состоянии, пишет vistanews.ru.

Окруженный полицейскими, он размахивал кулаками на все стороны, крутился и не давал к себе подойти. Когда сотрудник полиции, стоящий сзади него, замахивается дубинкой, нетрезвый мужчина с ловкостью уклоняется. Несмотря на попытки отпираться, полицейские сбили с ног безумца и надели на него наручники.