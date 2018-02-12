В Португалии голый мужчина подрался с полицейскими

Понедельник, 12 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

В Португалии голый мужчина подрался с полицейскими

В Португалии полностью обнаженный мужчина посреди автомобильной дороги начал драку с полицейскими, которые были вооружены.

Мужчина находился явно в неадекватном состоянии, пишет vistanews.ru.

Окруженный полицейскими, он размахивал кулаками на все стороны, крутился и не давал к себе подойти. Когда сотрудник полиции, стоящий сзади него, замахивается дубинкой, нетрезвый мужчина с ловкостью уклоняется. Несмотря на попытки отпираться, полицейские сбили с ног безумца и надели на него наручники.

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