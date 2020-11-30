В Португалии Hilton планирует открыть три новых отеля

По данным Expresso, Hilton открывает отели в Кашкайше, на Азорских островах и в Порту, с инвестициями на общую сумму 80 миллионов евро. К следующему году гостиничная сеть планирует начать новые застройки.

«В этом году возникли уникальные проблемы, но мы знаем, что существует ожидаемый спрос на путешествия, и поэтому мы усиливаем наши обязательства в Португалии, анонсируя три новых отеля», - говорит Саймон Винсент, директор группы Hilton в Европе, Африке и Средней Азии.

Винсент также подчеркнул свою «огромную веру в потенциал Португалии как растущего туристического направления».

По данным Национального института статистики (INE), туристический сектор Португалии сильно пострадал от Covid-19, и количество ночевок резко снизилось.