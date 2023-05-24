В Португалии и ЕС снизился процент отсева из школ

Показатель отсева из школ в Европейском союзе (ЕС) упал до 10% в 2022 году, при этом Португалия занимает восьмое место (6%) среди учащихся, не закончивших среднее образование, сообщил Евростат 23 мая.

Согласно данным, опубликованным Европейской статистической службой, в период с 2012 по 2022 год количество людей в возрасте от 18 до 24 лет, бросивших учебу, не закончив среднюю школу или профессиональный курс, сократилось с 13% до 10%, что даже превышает установленный целевой показатель в 9%. на 2030 год.

В прошлом году самые низкие показатели отсева были в Хорватии (2%), Ирландии, Словении и Греции (по 4%), а также в Польше и Литве (по 5%).

На другом конце таблицы с худшими показателями находятся Румыния (16%), Испания (14%), а также Венгрия, Германия и Италия (по 12%).

По сравнению с 2012 годом только девять государств-членов сообщили об увеличении показателя отсева из школ, при этом Португалия снизилась с 20,5% до 6%, что является восьмым самым низким показателем в ЕС за десятилетие.