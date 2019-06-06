В Португалии iPhone стоит дороже, чем в США

Португалия — одна из стран, где смартфоны iPhone стоят гораздо дороже, чем в Соединенных штатах. Если сравнить цены на iPhone Xs, модели запущенной фирмой Apple в 2018 году, то с учетом налогов и пошлин, стоимость будет на 20% выше, чем в США. Средняя цена на смартфон в Португалии составляет 1300 евро. Эта стоимость выше, чем, например, в Испании, Франции и Англии.

Рейтинг цен на смартфоны Apple ежегодно публикует Deutsche Bank. Цены сравниваются в 40 странах. Таким образом становится понятно в каких странах iPhone покупать выгоднее и где, наоброт, цены самые высокие. Как выяснилось, дороже всего смартфоны стоят в Бразилии - 1837 евро.