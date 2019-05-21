В Португалии ищут 1264 новых врачей

Вторник, 21 Май 2019 Португалия Португалия

В Португалии ищут 1264 новых врачей

Португальское правительство попытается нанять на работу 1264 новых врачей.

Правительство Португалии объявило открытый тендер на набор 1264 врачей, специализирующихся в области общей и семейной медицины, здравоохранения и больниц, пишет ТАСС.

Информация о первом тендере 2019 года для новых врачей-специалистов уже был опубликован в правительственном издании. Согласно данной информации было открыто 1264 вакансии, из которых 398 - для семейных врачей, 13 - для специалистов общественного здравоохранения и 853 - для больниц. Из 853 мест для больниц, тендер выделяет внутреннюю медицину (159 вакансий), анестезиологию (59), педиатрию (51), психиатрию (56), кардиологию (35), общую хирургию (63) и ортопедию (37), - отмечается в правительственном заявлении. 

«Претендовать на эти места смогут те, у которых имеются  технические и профессиональные компетенции, приобретенные в рамках медицинской практики и отвечающие потребностям, имеющимся в наших больничных отделениях», - говорится в заявлении

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