В Португалии ищут 1264 новых врачей

Правительство Португалии объявило открытый тендер на набор 1264 врачей, специализирующихся в области общей и семейной медицины, здравоохранения и больниц, пишет ТАСС.

Информация о первом тендере 2019 года для новых врачей-специалистов уже был опубликован в правительственном издании. Согласно данной информации было открыто 1264 вакансии, из которых 398 - для семейных врачей, 13 - для специалистов общественного здравоохранения и 853 - для больниц. Из 853 мест для больниц, тендер выделяет внутреннюю медицину (159 вакансий), анестезиологию (59), педиатрию (51), психиатрию (56), кардиологию (35), общую хирургию (63) и ортопедию (37), - отмечается в правительственном заявлении.

«Претендовать на эти места смогут те, у которых имеются технические и профессиональные компетенции, приобретенные в рамках медицинской практики и отвечающие потребностям, имеющимся в наших больничных отделениях», - говорится в заявлении