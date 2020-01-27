В Португалии изолировали пациента с подозрением на коронавирус

Сообщается, что окончательный вердикт медики вынесут утром понедельника, 27 января, когда будут готовы медицинские анализы. В настоящее время мужчина изолирован в госпитале Curry Cabral, пишет regnum.ru.

Власти Португалии сообщают, что в Ухани находится около 20 португальцев. Рассматривается вопрос об их эвакуации.