В Португалии изолировали пациента с подозрением на коронавирус

Понедельник, 27 Январь 2020 Португалия Португалия

В Португалии изолировали пациента с подозрением на коронавирус

Прибывший из китайского Юханя гражданин Португалии госпитализирован в Лиссабоне с признаками пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

Сообщается, что окончательный вердикт медики вынесут утром понедельника, 27 января, когда будут готовы медицинские анализы. В настоящее время мужчина изолирован в госпитале Curry Cabral, пишет regnum.ru.

Власти Португалии сообщают, что в Ухани находится около 20 португальцев. Рассматривается вопрос об их эвакуации.

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