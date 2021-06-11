В Португалии к 2025 году станет больше миллионеров

Пятница, 11 Июнь 2021 Португалия Португалия

В Португалии к 2025 году станет больше миллионеров

В Португалии рост уровня благосостояния составил 2%, и ожидается увеличение на 3% в год до 2025 года.

Такие цифры опубликованы в отчете Boston Consulting Group под названием «Global Wealth 2021: когда клиенты берут на себя инициативу».

Согласно отчету, в 2020 году на Португалию приходилось 1,1% богатства Западной Европы и 0,8% материальных активов. Страна показала умеренный рост благосостояния в прошлом году, ниже 5%, зафиксированных в регионе, но показывает лучшие результаты в отношении материальных активов, зарегистрировав рост на 6% по сравнению с 4% в европейском контексте.

Как и в прошлом году, в Португалии валюта и депозиты являются преобладающим классом активов, на которые приходится 46% общего богатства, что выше, чем в Западной Европе (30%) и в мире (28%).

Однако ожидается, что инвестиции в акции и паевые инвестиционные фонды, второй по величине актив в масштабе (30%), будут расти быстрее, на 3,2% в год, в течение следующих пяти лет, а страхование жизни и пенсии останутся третьими по величине классом активов в будущем.

Наконец, большая часть богатства в Португалии по-прежнему принадлежит тем, у кого меньше 250 000 евро (51%). 12% богатства сосредоточено в руках тех, у кого состояние превышает 100 миллионов евро, и этот сегмент должен вырасти на 1 процентный пункт к 2025 году.

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