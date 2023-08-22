В Португалии красная тревога: температура поднялась до 40 градусов

Из-за этого Португальский институт моря и атмосферы (IPMA) объявил в семи районах тревогу красного (высшего) уровня.

Ожидается, что в Беже, Эворе, Порталегре, Каштелу-Бранку, Сантарене, Визеу, Вила-Реале и Брагансе будут самые высокие температуры, причем в Каштелу-Бранку будет самой жаркой из всех - 42 градуса.

Остальные районы континента окажутся под оранжевым предупреждением (второе по серьезности), в том числе из-за жаркой погоды.

Ночью минимальные температуры также будут высокими: «со значениями выше 20°C (тропические ночи) на большей части территории и могут даже не опуститься ниже 25°C в некоторых местах во внутренних районах Алгарве, Алентежу и Бейры».

IPMA прогнозирует, что температура начнет падать в общих чертах только с пятницы, «достигнув нормальных значений для этого времени года в выходные 26 и 27 числа».

Повышение температуры связано с «антициклоническим хребтом, простирающимся от Азорских островов до Центральной Европы, способствующим переносу массы горячего и сухого воздуха, происходящего из Северной Африки, по территории континента».