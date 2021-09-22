В Португалии машин больше, чем в среднем по ЕС

Это на 16 больше по сравнению с 2018 годом, что поддерживает тенденцию роста, наблюдаемую с 2012 года.

Согласно данным статистического управления ЕС, самый высокий показатель среди стран-членов - это Люксембург, где в том же году на 1000 жителей приходился 681 легковой автомобиль.

За ней следуют Италия (663 автомобиля на тысячу), Кипр (645), а также Финляндия и Польша (оба с 642 авто).

Напротив, самые низкие показатели были обнаружены в Румынии (357), Латвии (381) и Венгрии (390) . Данные Евростата не включают Австрию, страну, по которой нет информации.

В нескольких странах блока в 2019 году был большой процент старых легковых автомобилей, то есть возрастом от 20 лет и старше. Самый высокий процент зарегистрирован в Польше (37,9%), Эстонии (31,5%), Финляндии (26,9%) и Литве (22,6%).

Напротив, Ирландия (28,8%), Люксембург (23,7%), Бельгия (22,9%) и Дания (22,6%) имели самый высокий процент новых автомобилей (то есть моложе двух лет).

В 2019 году в Португалии было 1 061 418 легковых автомобилей, считающихся «старыми», что намного больше количества автомобилей возрастом менее двух лет, то есть новых (455 739).

По этому поводу Евростат отмечает, что в последние годы «несколько стран предлагали программы поддержки для покупки новых автомобилей с низким уровнем выбросов, в то же время принимая старые автомобили владельцев».

Как правило, цель этих программ - обновить парк легковых автомобилей с низким уровнем выбросов, чтобы стимулировать экономику и уменьшить углеродный след. Эти программы существуют почти в половине государств-членов.