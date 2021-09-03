В Португалии менее 10 процентов студентов успевают и учиться, и работать

Момент перехода от учебы к рынку труда не является одинаковым у различных европейских стран, поскольку в некоторых странах доля студентов, которые начинают работать, посвятив себя образованию, намного выше, чем в других.

Например, в Нидерландах почти 58% молодых людей, которые учатся, также имеют работу, а в Словакии только 2,5% находятся в такой ситуации.

В среднем в Европейском Союзе около 18% молодых студентов также работают, а в Португалии эта доля даже не достигает 10% .

Среди государств-членов выделяются Нидерланды, поскольку в них регистрируется самая большая доля работающих студентов в возрасте от 15 до 24 лет (57,8%). Далее следуют Дания (45,8%), а также Германия (38,7%) и Австрия (35,2%).

Напротив, Словакия и Румыния (по 2,5%) имеют наименьшую долю студентов, которые также работают. Недалеко ушли Италия (3%), Хорватия и Венгрия (3,3%).

Евростат подчеркивает, что темпы перехода от образования к рынку труда различаются между государствами-членами Европейского Союза в соответствии с национальными системами образования , а также в зависимости от характеристик мира труда и культуры.