В Португалии многоквартирные дома имеют большой потенциал

Вторник, 05 Октябрь 2021 Португалия Португалия

В Португалии многоквартирные дома имеют большой потенциал

В Европе этот тип недвижимости уже захватил 23% инвестиций и становится вторым по величине сегментом рынка.

В конце первой половины 2021 года сегменту Multifamily удалось привлечь объем инвестиций в размере 24,1 млрд евро, что составляет 23% от общего объема инвестиций в недвижимость, сделанных в 12 европейских странах, проанализированных Savills.

За последние пять лет Multifamily удалось захватить в среднем 16% от общего объема.

Консультант заявляет, что увеличение представительства многоквартирных домов на рынке недвижимости объясняется стабильностью и безопасностью. Это фундаментальный элемент для привлечения инвестиций, с особым акцентом на жилую зону.

В таких странах, как Испания, Швеция, Германия и Дания, этот сегмент превысил порог в 30% от общего объема инвестиций в недвижимость, в то время как в Финляндии достиг 42%.

Александра Гомеш, руководитель отдела исследований Savills Portugal, говорит, что «в Португалии интерес к развитию многосемейных проектов появился недавно, но признание потенциала этого сегмента благодаря прочным рыночным основам, которые он представляет, позволяет нам предвидеть что в ближайшие годы это будет один из целевых сегментов инвестиций в рамках альтернативного класса активов».

На сегодняшний день Savills учла более 1400 жилых единиц в подтвержденных проектах, которые увеличат предложение по аренде в муниципалитете Лиссабона.

Доходность по-прежнему привлекательна для инвестиций в Multifamily, в настоящее время она составляет 290 базисных пунктов по сравнению со средним показателем 237 базисных пунктов, зафиксированным в период с 2012 по 2021 год.

В связи с ожидаемым усилением конкуренции в этом сегменте недвижимости ожидается, что на рынок выйдут новые инвесторы, а внимание и интересы старых инвесторов будут перенаправлены в другие, менее конкурентоспособные регионы.

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