В Португалии может быть более 280 000 предпринимателей

В глобальном масштабе уровень предпринимательства в Португалии соответствует среднему уровню.

Если бы в Португалии у всех были одинаковые условия для того, чтобы стать предпринимателем, в стране было бы более 280 тысяч человек, воплощающих идеи в бизнес.

К такому выводу пришла ОЭСР, которая в этот понедельник опубликовала исследование «Пропавшие без вести предприниматели» в странах Европейского Союза и ОЭСР, в котором предупреждает о потенциале роста и инноваций, который тратится зря.

«Не у всех есть одинаковые возможности превратить свои идеи в бизнес, - подчеркивает ОЭСР. - В Европейском союзе могло бы быть на девять миллионов человек больше, открывающих и управляющих новым бизнесом, и 35 миллионов в странах ОЭСР - если бы все были так же активны в создании бизнеса, как мужчины среднего возраста (от 30 до 49 лет)», - заключают исследователи.

В отношении Португалии в отчете делается вывод, что 85% «пропавших без вести предпринимателей» - женщины, а 60% - люди старше 50 лет.

«Упущенные возможности объясняются несколькими факторами, включая большие трудности в доступе к финансам, нехватку навыков, неразвитость сетей поддержки и институциональные барьеры», - говорится в документе.

Это неравенство, как поясняет ОЭСР, усилилось пандемией covid-19: «Склонность к сокращению рабочего времени или закрытию предприятий была выше среди предпринимателей из недостаточно представленных и неблагополучных групп», - отмечают они.