В Португалии на каждые 100 км приходится 15 электрозаправок.

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) предупредила об отсутствии точек зарядки для электромобилей на большинстве дорог Европы.

Среди 27 стран ЕС почти треть (10) не имеет даже одного зарядного устройства на 100 км дороги: Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Польша и Румыния.

Есть также 18 государств-членов ЕС, у которых менее пяти точек зарядки на каждые 100 километров, и только четыре имеют более 10 зарядных устройств.

Португалия имеет неплохие показатели и занимает четвертую позицию в списке с 14,9 зарядными устройствами на 100 км, что дает ей место среди 5 европейских стран с наибольшим количеством точек зарядки. Первое место принадлежит Нидерландам, у которых на 100 км дороги приходится более 47 электрозаправок. На втором месте Люксембург (34,5), на третьем - Германия (19,4).

Несмотря на заметный прогресс, который некоторые страны Европы уже продемонстрировали в этой области, Эрик-Марк Хайтема, генеральный директор ACEA , считает, что необходимо срочно увеличить количество точек зарядки на дорогах. «Потребители не смогут перейти на автомобили с нулевым уровнем выбросов, если на дорогах, по которым они ездят, не будет достаточного количества заправочных и заправочных станций», - предупредил он.

«Например, если гражданам Греции, Литвы, Польши и Румынии все еще нужно проехать 200 или более километров, чтобы найти зарядное устройство, мы не можем ожидать, что они захотят купить электромобиль», - продолжил представитель ACEA.

В результатах, представленных ACEA, также очевиден контраст между Нидерландами - страной с наибольшим количеством зарядных устройств - и Польшей, страной в восемь раз больше, но с одной точкой подзарядки на каждые 250 километров.