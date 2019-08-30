В Португалии на продажу выставили старинный Citroen

Согласно официальным данным, стоимость машины составляет 110 000 долларов, что в российском эквиваленте равно 7 305 397 рублей. Автомобиль имеет особенные технические характеристики, так как разрабатывался для эксплуатации в колониях Франции, где достаточно сложные климатические условия, пишет car.ru.

Модель имеет два модернизированных двигателя. Каждый из двигателей отвечает за задние и передние колеса соответственно. Также в машине предусмотрено два ключа зажигания и выдвижной люк. Несмотря на наличие двух силовых агрегатов, кузов модели считается очень легким, так как выполнен из специализированного материала. Торги пройдут 26 сентября. По словам руководителей аукционного дома, выбранного для реализации автомобиля, сейчас все желающие коллекционеры заполняют заявки на участие в торгах, так как хотят стать обладателями редкой модели авто.