В Португалии на Рождество самая дорогая электроэнергия

Пятница, 24 Декабрь 2021 Португалия Португалия

В Португалии на Рождество самая дорогая электроэнергия

Цена на электроэнергию на оптовом рынке Португалии и Испании упадет в Рождество более чем на 27%, но останется самой высокой в ​​Европе.

Цена на электроэнергию на иберийском рынке является самой высокой во всей Европе в дни Рождества.

Значение представляет собой снижение на 27,2%, но в иберийских странах на Рождество будет даже самый дорогой свет, поскольку страны, где цены в эту пятницу были выше, чем в Португалии и Испании, показали более выраженное снижение.

Во Франции цены упадут на 31,7% до 218,11 евро, а в Швейцарии цены упадут на 42,2% до 210 евро

Цена на электроэнергию на иберийском рынке достигла исторического максимума в этот четверг, 23-го числа, со средней стоимостью 383,67 евро за МВтч.

Исторические уровни цен на электроэнергию обусловлены высокими ценами на газ на национальных рынках, а также увеличением стоимости лицензий на выбросы CO2 и сокращением производства за счет возобновляемых источников, а именно ветра, что приводит к тому, что производство возобновляемых источников не является достаточным для удовлетворить спрос на систему.

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