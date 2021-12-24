В Португалии на Рождество самая дорогая электроэнергия

Цена на электроэнергию на иберийском рынке является самой высокой во всей Европе в дни Рождества.

Значение представляет собой снижение на 27,2%, но в иберийских странах на Рождество будет даже самый дорогой свет, поскольку страны, где цены в эту пятницу были выше, чем в Португалии и Испании, показали более выраженное снижение.

Во Франции цены упадут на 31,7% до 218,11 евро, а в Швейцарии цены упадут на 42,2% до 210 евро

Цена на электроэнергию на иберийском рынке достигла исторического максимума в этот четверг, 23-го числа, со средней стоимостью 383,67 евро за МВтч.

Исторические уровни цен на электроэнергию обусловлены высокими ценами на газ на национальных рынках, а также увеличением стоимости лицензий на выбросы CO2 и сокращением производства за счет возобновляемых источников, а именно ветра, что приводит к тому, что производство возобновляемых источников не является достаточным для удовлетворить спрос на систему.