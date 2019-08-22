В Португалии началась забастовка авиакомпании Ryanair

Четверг, 22 Август 2019 Португалия Португалия

В Португалии началась забастовка авиакомпании Ryanair

Бортпроводники авиакомпании-лоукостера Ryanair начали забастовку в Португалии.

Ожидается, что забастовка продлится до воскресенья. Во вторник в Ryanair заявили, что значительных нарушений в работе компании не ожидается, однако допустили, что забастовка может привести к задержкам и изменениям в расписании рейсов, пишет РИА Новости.

Правительство обязало сотрудников компании предоставить минимальный уровень услуг в период забастовки, продолжив осуществлять рейсы по маршрутам до Азорских островов, Мадейры, а также ряда европейских городов - Берлина, Кёльна, Лондона и Парижа.

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