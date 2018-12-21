В Португалии начались протесты движения "желтых жилетов"

Акции протестов движения "желтых жилетов", зародившегося во Франции, проходят в пятницу в Португалии. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, серьезных инцидентов из-за митингов пока зафиксировано не было. В ближайшее время ожидается манифестация в центре Лиссабона.

"Движение желтых жилетов Португалии" через социальные сети призвало провести в пятницу 25 протестов в 17 городах республики. Власти страны привлекли к работе около 20 тыс. полицейских, однако надеются на то, что акции пройдут мирно. Участники протестов требуют увеличения минимального размера оплаты труда, пересмотра пособия по безработице, уменьшения НДС и налога для малых предприятий, пишет ТАСС.

Манифестации "желтых жилетов", протестующих против роста цен и увеличения налогов, начались во Франции 17 ноября. Число акций, устроенных манифестантами, измеряется тысячами.