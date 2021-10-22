В Португалии начинаются съемки приквела «Игры престолов»

Приквел «Игры престолов» будет называться «Дом Дракона». Неудивительно, что именно Монсанту с ее домами из валунов станет объектом съемки.

Местные жители и туристы сетуют, что из-за съемок деревня оказалась перекрыта, доступ к замку Монсанту запрещен из-за подготовки локаций.

Муниципалитет Иданья-а-Нова сообщил, что в населенных пунктах Монсанто и Пенья-Гарсия разрешено перекрытие движения для проведения съемок сериала.

В документе также говорится, что «доступ к замку Монсанто будет запрещен жителям и посетителям исторической деревни Монсанто в период с 18 октября по 13 ноября 2021 года».

Власти оправдывают свое решение тем, что «этот запрет направлен на создание логистических безопасных условий для рабочих групп при сборке сцен и оборудования», и благодарит местных жителей за понимание.