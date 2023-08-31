В Португалии находится менее 11 процентов рыболовного флота ЕС

Четверг, 31 Август 2023 Португалия Португалия

В Португалии находится менее 11 процентов рыболовного флота ЕС

Рыболовный флот Португалии насчитывает 7705 судов хотя часть из них не входит в состав действующего флота.

Согласно данным, опубликованным в марте 2020 года, это составляет 10,8% рыболовного флота Европейского Союза (ЕС).

В свою очередь, Италия представляет 17,1% (12 238), Греция 17% (12 168), Испания 12,1% (8 643) и Венгрия 10,4% (7 456).

Что касается размеров португальских судов и их мощности, то их представленность во флоте ЕС дает соответственно до 6,6% и 6,7%.

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