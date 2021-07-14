В Португалии находится самый красивый в мире магазин Lidl

Среда, 14 Июль 2021 Португалия Португалия

В Португалии находится самый красивый в мире магазин Lidl

Он занимает здание, в котором когда-то располагался винный склад в Бомбаррале (Лейрия).

Если бы вам пришлось выбрать самый красивый магазин Lidl, какой бы вы выбрали?

Поклонники Lidl в Великобритании не сомневались и выбрали Lidl в Бомбаррале (Лейрия) как «самый красивый магазин Lidl в мире». Об этом сообщает газета The Sun.

Что же такого особенного в этом магазине? Он был построен в 1995 году, дав новую жизнь старому винному складу, принадлежавшему Обществу Абеля Перейра да Фонсека.

Вся историческая конструкция была сохранена и теперь доминирует в архитектуре здания.

Супермаркет Lidl, расположенный менее чем в часе езды к северу от Лиссабона, был построен на первом этаже с торговой площадью более 1000 квадратных метров.

В проекте восстановления и реставрации здания, разработанном архитектором Мануэлем Жоакимом Норте Жуниором, был сохранен фасад здания, а также круглые стеклянные окна и покатая крыша.

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