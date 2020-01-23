В Португалии найден мертвым банкир

Компанию Sonangol ранее возглавляла дочь бывшего ангольского президента Изабель душ Сантуш, которая сейчас подозревается в отмывании денег.

Директор отдела по работе с VIP-клиентами португальского банка EuroBic и менеджер счета ангольской государственной нефтяной компании Sonangol в данном банке Нуну Рибейру да Кунья найден мертвым в своем доме в Лиссабоне. Об этом сообщило в четверг португальское информационное агентство Lusa.

По его данным, смерть банкира наступила вечером 22 января. Основной версией, по которой работает полиция, является самоубийство, пишет ТАСС.

Крупнейшим акционером банка EuroBic является Изабель душ Сантуш - дочь бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша. Она возглавляла Sonangol с июня 2016 года по ноябрь 2017 года, когда была снята со своего поста новым президентом Анголы Жоау Лоуренсу. Сейчас Изабель душ Сантуш объявлена Генеральной прокуратурой Анголы подозреваемой в нарушении закона во время руководства компанией Sonagol, в том числе в отмывании денег, торговле влиянием, вредоносном управлении, подделке документов.

В минувшую среду руководство банка EuroBic объявило, что Изабель душ Сантуш приняла решение выйти из капитала банка, и ее пакет выставляется на продажу.