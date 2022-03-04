В Португалии найдена древнейшая в мире мумия

Археологи из университета Упсалы и университета Линнея в Швеции, а также Университета Лиссабона в Португалии изучили останки охотников-собирателей возрастом 8 тысяч лет из долины Садо в Португалии.

Выяснилось, что мумификация могла появиться в Европе намного раньше, чем считалось ранее.

Изучив останки, найденные в древних погребениях, археологи сделали предположение, что перед захоронением тела усопших высушивали, превращая в мумии. До этого считалось, что первые мумии на Земле появились 7 тысячелетий назад в Чили.

Однако до нас дошли мумифицированные останки обитателей Атакамы возрастом не более 4 тысячелетий.

В своей работе исследователи использовали несколько методов: археологию и судебную медицину. На основании этого они предположили, что португальские мумии были созданы искусственным путем с применением естественных методов мумификации. То есть тела усопших преднамеренно высушивали естественным образом, используя лишь бинты для придания останкам необходимой позы.

Это исследование в дальнейшем поможет специалистам при изучении погребальных обрядов людей, населявших Европу в каменном веке.