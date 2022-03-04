В Португалии найдена древнейшая в мире мумия

Пятница, 04 Март 2022 Португалия

В Португалии найдена древнейшая в мире мумия

Ученые выяснили, что первые мумии появились в Европе более 8 тысячелетий назад.

Археологи из университета Упсалы и университета Линнея в Швеции, а также Университета Лиссабона в Португалии изучили останки охотников-собирателей возрастом 8 тысяч лет из долины Садо в Португалии.

Выяснилось, что мумификация могла появиться в Европе намного раньше, чем считалось ранее.

Изучив останки, найденные в древних погребениях, археологи сделали предположение, что перед захоронением тела усопших высушивали, превращая в мумии. До этого считалось, что первые мумии на Земле появились 7 тысячелетий назад в Чили.

Однако до нас дошли мумифицированные останки обитателей Атакамы возрастом не более 4 тысячелетий.

В своей работе исследователи использовали несколько методов: археологию и судебную медицину. На основании этого они предположили, что португальские мумии были созданы искусственным путем с применением естественных методов мумификации. То есть тела усопших преднамеренно высушивали естественным образом, используя лишь бинты для придания останкам необходимой позы.

Это исследование в дальнейшем поможет специалистам при изучении погребальных обрядов людей, населявших Европу в каменном веке.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)