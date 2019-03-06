В Португалии не хватает иммигрантов?

Согласно исследованиям, иммигранты составляют 4% всего населения Португалии. Это говорит о том, что стране требуется большее количество иностранной рабочей силы. Об этом пишет издание Publico.

Авторы статьи отмечают, что несмотря на послабления для иммигрантов, которые легализуются с помощью 88-ой статьи закона об иностранных граждан, она «остается трудной», а нововведения еще «не показали эффекта».

По данным недавнего исследования Observatório das Migrações, около половины иммигрантов заняты в строительной отрасли и промышленности. При этом, они получают меньше, чем португальцы. По данным 2015 и 2016 года, разница в зарплате составляет, по крайней мере, 5%. Также иностранные рабочие больше подвержены риску бедности и безработицы. В 2017 году среди иммигрантов, не являющихся гражданами Евросоюза, уровень безработицы составлял 14,4%, а среди португальцев — 8,9%. По последним данным, 78,5% трудоустроенных португальцев подписывают трудовой контракт. Среди иммигрантов лишь 57,7% работающих имеют контракты.

Мнение о том, что иммигранты являются обузой государству не соответствует действительности. По данным организации экономического сотрудничества и развития Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico воздействие иммигрантов на сектор государственной помощи характеризуется как «слабое». К тому, же на места в сельском хозяйстве и бытовом обслуживании часто не желают идти сами португальцы.

Таким образом, по мнению авторов статьи, стране необходимо больше иммигрантов. Тем более, что количество населения, в том числе трудоспособного, сокращается. По пессимистичным прогнозам, количество жителей страны может сократиться с 10 млн до 7,8 млн человек к 2060 году.