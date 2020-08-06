В Португалии обнаружен вымирающий вид черепах

Четверг, 06 Август 2020 Португалия

В Португалии обнаружен вымирающий вид черепах

В округе Бежа появилась черепаха, которая находится под угрозой исчезновения.

В муниципалитете Мора обнаружили редкую разновидность – европейскую болотную черепаху (лат. «Emys orbicularis»). Отличительные особенности – это черный окрас с выраженными желтыми пятнами и коричневый панцирь. Весит рептилия около 400 грамм и может достигать в длину 20 см.

Черепах можно встретить в южных регионах Португалии, которые относятся к гидрографическому бассейну Гвадианы. На Мадейре и Азорских островах увидеть этот вид невозможно из-за неподходящих условий для жизни. Согласно Институту охраны природы и лесов (ICNF), европейская болотная черепаха находится под угрозой исчезновения.

Рептилия обитает во временных прудах, реках и ручьях с медленным течением. Питается она водными беспозвоночными, растительностью и наземными насекомыми. Основную угрозу для жизни вымирающего вида представляет загрязненная окружающая среда, разрушение водно-болотных угодий вследствие интенсивного забора воды или внедрения инфраструктуры.

Редкую черепаху можно повстречать и за пределами Португалии: вид обитает в некоторых регионах Центральной Европы, Западной Азии и Северной Африки.

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